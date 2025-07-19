Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik iddialar hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirterek, sınav sürecine dair ciddi sorulara hâlâ yanıt alamadıklarını söyledi.

“Hayallerini Çaldırtmam”

963 bin 142 öğrencinin geleceğini ilgilendiren sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Özçağdaş, “Başka iddialar ve konularla sizi nereye giderseniz gidin takip edeceğim. Çünkü çocuklarımızın devlete, millete ve geleceğe olan güveninin zedelenmesine izin vermeyeceğim. Hayallerini çaldırtmam” dedi.

Bakanlığa ‘logosuz belge’ eleştirisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden paylaşılan “İddialar ve Gerçekler” başlıklı açıklamalara da değinen Özçağdaş, belgelerin üzerinde resmi bir ibare ya da logo bulunmadığını vurgulayarak, “Önce dört iddiaya yanıt veriliyordu, şimdi sayı sekize çıkmış.

Ancak bu belgeler, öğretmenlerden velilere, kantin çalışanlarından idari personele kadar herkese dağıtılmak üzere okul müdürlüklerine gönderiliyor. Bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne kadar kontrolsüz bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Böyle bir trol aklıyla bakanlık idare edilemez” ifadelerini kullandı.

“Öğrencileri asla hedef göstermedim”

Kamuoyundaki tartışmalarda öğrencileri hedef almadığını vurgulayan Özçağdaş, “Ben tam puan alan öğrencileri hiçbir zaman hedef göstermedim. Aksine, bu çocukların emeklerine saygı gösterilmesini söyledim. Eğitim sistemini imam hatip, Anadolu lisesi ya da fen lisesi gibi ayrımlarla tartışmayalım dedim. Bu iktidarın en büyük yöntemi kutuplaştırmak. Halkı birbirine düşürmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“Gereğini yapın” çağrısı

Sözlerinin sonunda iktidar yetkililerine seslenen Özçağdaş, “Buradan hem Cumhur İttifakı'na oy veren yurttaşlara hem de oy vermeyenlere sesleniyorum: Size bu şekilde toplumu bölmelerine izin vermeyin. Genel Başkanımız Özgür Özel ve tüm milletvekillerimizle birlikte sürecin takipçisi olacağız. Birazcık vicdanınız, birazcık onurunuz kaldıysa gereğini yapın. İstifa mı ediyorsunuz, affınızı mı istiyorsunuz? Kararınızı verin” diyerek çağrıda bulundu.