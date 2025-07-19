Ankara’nın en büyük ve en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Keçiören’de, uzun yıllar ertelenen altyapı sorunları artık tarihe karışıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 728 milyon TL’lik altyapı yatırımı ile ilçede modern, güçlü ve afetlere karşı dayanıklı bir sistem kuruluyor.

Nüfus Arttı, Altyapı Eski Kaldı

1987 yılında kurulan Keçiören’in nüfusu ilk yıllarda yaklaşık 350 bin civarındaydı. Bugün ise ilçe nüfusu 1 milyonu aşmış durumda. Ancak aradan geçen sürede altyapıya yönelik ciddi bir yatırım yapılmadı. Yıllarca ihmal edilen sistemler, özellikle yoğun yağışlarda büyük su baskınlarına yol açtı. Geçmiş dönemlerde Keçiören Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan uyumsuzluklar da bu yatırım eksikliğinde önemli rol oynadı.

Barış Yolu’nda Başlayan Dönüşüm, Dev Projeye Evrildi

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin değişmesiyle birlikte Keçiören’in altyapı sorunlarına neşter vuruldu. Barış Yolu Caddesi’nde yaşanan taşkın sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşın ardından başlatılan altyapı çalışmaları, ilçenin genelinde büyük çaplı bir dönüşümün fitilini ateşledi.

ASKİ’nin 2024 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen “Keçiören Merkez Mahalleleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İşi” ile ilçeye yaklaşık 728 milyon TL tutarında altyapı yatırımı sağlanıyor.

Projeyle Yapılacaklar:

3.400 metre kapalı kutu kesit yağmursuyu kanalı,

18.000 metre çeşitli çaplarda yağmursuyu hattı,

35.000 metre çeşitli çaplarda atıksu hattı yapılacak.

28 Ekim 2024’te başlayan çalışmaların 774 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

18 Temmuz’daki Sağanak En Çok Keçiören’i Vurdu

18 Temmuz 2025’te Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışlar, Keçiören’de ciddi su baskınlarına yol açtı. En yüksek yağış miktarı 47 kilogram ile Keçiören Bölge İstasyonu’nda kaydedildi. Pursaklar 36.8 kg, Altındağ ise 29.3 kg yağış aldı.

Su taşkını yaşanan başlıca noktalar:

Dutluk Göbek,

Kamil Ocak Mahallesi – İzcibaşı Sokak,

Bağlarbaşı Mahallesi – 431. Sokak,

Adnan Menderes Mahallesi – 1071. Sokak,

Etlik Mahallesi – Mustafa Üstündağ Caddesi & Kiraz Sokak,

Karargahtepe Mahallesi – Selçuklu Caddesi.

ASKİ ve Belediye Ekipleri 589 İhbarda Anında Müdahale Etti

18 Temmuz günü saat 19.00-21.30 arasında ASKİ ve 153 Çağrı Merkezi’ne toplam 299 yağış kaynaklı ihbar ulaştı. Bunlardan 6’sı istinat duvarı yıkılması, 17’si ise devrilen ağaçlardı. Toplamda 1.402 noktada müdahale gerçekleştirilirken, Keçiören özelinde 589 ihbara anında yanıt verildi.

Geçmişin ihmali, bugünün sel riski oldu

Keçiören’de yaşanan taşkınların temel sebepleri arasında:

Plansız yapılaşmalar,

Dere yataklarına yapılan inşaatlar,

Yıllarca yapılmayan altyapı yatırımları yer alıyor.

2019 Sonrası Rekor Düzeyde Yatırım Yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2019 sonrasında Keçiören’de altyapı yatırımlarını artırarak bu sorunları kalıcı şekilde çözmeye başladı:

Son 5 yılda 162 km yeni atıksu ve yağmursuyu hattı inşa edildi.

2014–2019 döneminde bu uzunluk sadece 94 km idi.

İlçede 26 noktada toplam 84 adet büyük ızgara (sel kapanı) yapıldı.

Tamamlanan Altyapı Çalışmaları

Aşağıdaki bölgelerde toplam 1.250 metre yağmursuyu ve 3.500 metre atıksu hattı tamamlandı:

Etlik Mahallesi (Ayvalı Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Kiraz Sokak),

Bağlum Mahallesi (Zafer, Tuna, Çağrı, Hafız Sokak ve Bağlum Caddesi),

Yayla Mahallesi (1550, 1545, 1543 Sokaklar).

Yeni Projeler Hazır: Yapım Aşamasına Geçiliyor

Planlanan çalışmalar arasında şunlar yer alıyor:

Karargahtepe Mahallesi (Selçuklu Caddesi) ve Pınarbaşı Mahallesi (Sanatoryum Caddesi) için ruhsatlar alındı, yapım süreci başlıyor.

Dutluk, İzcibaşı, 431. Sokak, 1071. Sokak gibi bölgelerde projeler tamamlandı, onay sürecinin ardından inşaata geçilecek.

İvedik-Macun Havzası’nda dere ve kollektör kesitleri yetersiz olduğu için 7.000 metre atıksu ve 4.000 metre yağmursuyu hattı projelendirildi, uygulamaya geçildi.