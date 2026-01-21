İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucunda son iki hafta içinde 9 ilde faaliyet gösteren 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirterek, bu kapsamda 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerden 65’inin tutuklandığını, 22’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer zanlılarla ilgili işlemlerin ise sürdüğünü kaydetti.

Şüphelilerin mali hareketlerine ilişkin yapılan incelemelerde çarpıcı bulgulara ulaşıldığını aktaran Yerlikaya, 2017–2025 yılları arasında söz konusu kişilerin hesaplarında toplam 7 milyar 29 milyon liralık para hareketi tespit edildiğini açıkladı.