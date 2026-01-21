İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarına karıştıkları belirlendi.

235 Bin Adet Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. İstanbul’da düzenlenen ilk operasyonda 21 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 235 bin 328 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı 33 kişi daha tespit edildi. İstanbul’un yanı sıra Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bu şüpheliler de gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54’e yükseldi.

Halk Sağlığını Tehdit Eden Ağ Çökertildi

Yetkililer, ele geçirilen kaçak ilaçların denetimsiz ve kaynağı belirsiz olduğunu, bu tür ürünlerin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.