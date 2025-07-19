Kepez ilçesinde 5 yıl önce kızı ve torunlarıyla birlikte kiraladığı evde yaşamaya başlayan Mehmet Binicioğlu, kira sözleşmesini 850 liradan yapmıştı. Zaman içinde kira 1000 liraya çıktı. Ancak kısa süre sonra kızı Nimet Binicioğlu, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet dede, torunları Efe (15) ve İzzet’le (17) yaşamını sürdürürken, kızının ölümünden yalnızca bir hafta sonra tahliye davası açıldı.

Mahkemeye çıkan Binicioğlu, imzaladığı öne sürülen tahliye taahhütnamesinden haberi olmadığını, böyle bir belgeye hiçbir zaman imza atmadığını dile getirdi. Ancak mahkeme geçtiğimiz ay evi tahliye etmesine karar verdi.

“Her Gün 5-6 Saat Yürüyerek Ev Arıyorum”

5 bin liralık yaşlılık maaşı ve devletin sağladığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinen Binicioğlu, torunlarının eğitimine devam edebilmesi için mücadele veriyor. Şu an 7 bin lira kira ödediği evden çıkmak zorunda olan Mehmet dede, kiraların 15-20 bin liraya kadar çıktığını ve bu fiyatları karşılamalarının imkânsız olduğunu söylüyor.

“Evden çıkacağız mecburen” diyen Binicioğlu, “Her gün sokak sokak geziyorum. Belki günde 5-6 saat yürüyorum. 2-3 kilometre yol yapıyorum ev bulmak için. Eşyalarımızı nereye koyacağımızı bile bilmiyoruz” diyerek çaresizliğini anlattı.

“Bu Aile İçin Destek Olalım”

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, “Mehmet amca ve torunlarına destek olmak için çağrı yaptık. Bir iş insanı 72 bin lira yardımda bulundu. Ancak tahliye kararı ne yazık ki çıktı. Şimdi acilen bu aile için uygun bir ev bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.