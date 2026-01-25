30 Ocak 1975’te Marmara Denizi’ne düşen ve aradan geçen 50 yıla rağmen enkazı bulunamayan THY’ye ait “Bursa” isimli Fokker F-28 tipi yolcu uçağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir enkazın izini süren sanal medya ünlüsü Nedim Kuru ve ekibi, Marmara Denizi’nin Büyükçekmece ve Ambarlı açıklarında yürüttükleri çalışmalarda yeni bulgulara ulaştı.

Sonar Taramasında Gövdeye Ait Parçalar Görüntülendi

Daha önce uçağın burun kısmına benzeyen bir parçayı tespit eden ekip, 4’üncü arama-tarama çalışmasında su altı dronu ve sonar sistemleriyle yapılan incelemede, uçağın yamulmuş haldeki gövde parçalarına benzeyen görüntüler elde etti. Tespit edilen parçaların kesin olarak uçağa ait olup olmadığının netleşmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

“7 Saat Boyunca Arama Yaptık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Nedim Kuru, şu ifadeleri kullandı:

“THY’ye ait ‘Bursa’ isimli, 42 yolcusuyla birlikte düşen uçağın enkazına yönelik 4’üncü dalış operasyonumuzu gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 saat boyunca uçağın düştüğü bölgede su altı dronu ile arama yaptık. Enkaz bölgesinde uçağa ait olduğunu düşündüğümüz yeni parçalar görüntüledik.”

Kuru, daha önce balıkçı ağlarına takılan uçak parçalarını yanlışlıkla çıkaran balıkçı Serhan K.’nın da çalışmalara katıldığını belirtti.

Dönemin Şartları Nedeniyle Enkaz Bulunamamıştı

Kazanın yaşandığı dönemde teknolojik imkânların yetersizliği nedeniyle resmi arama çalışmaları sınırlı kalmıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında, teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ile şarkıcı Seyyal Taner’in hostes kardeşi de bulunuyordu.

Anıt Mezarlık İçin Başvuru Yapıldı

Öte yandan Nedim Kuru, kazada hayatını kaybedenlerin anısına Marmara Denizi’nde bir anıt mezar yapılması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.