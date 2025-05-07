çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde siber suçlara yönelik 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 568 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyalin yanı sıra ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Ayrıca toplam değeri 1 milyar 111 milyon 599 bin TL olan mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında 21 otomobil, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla, 9 mesken/dükkan ve 11 bahçe yer aldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Aynı zamanda yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, bu platformlar üzerinden kumar oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık bilgilerine ulaştığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında;

Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık , "Post Narrative" Sergisi Ankara'da sanatseverleri bekliyor İçeriği Görüntüle

Yasa dışı bahis oynatma ,

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ,

Nitelikli hırsızlık ,

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama yer alıyor.