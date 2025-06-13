İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis çetelerine yönelik 36 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 104 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, kullanıcıları teşvik eden kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan operasyon kapsamında; 1 milyondan fazla takipçiye sahip anonim ve fenomen sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Dün sabah saatlerinde 36 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 104 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve dijital materyal ele geçirildi.

Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşların da bu tür içeriklere karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.