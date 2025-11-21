Olay sonrası Gümüşhane Valiliği, laboratuvar analizleri için su ve gıda numuneleri alındığını ve Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilerden alınan bilgiye göre, öğlen yemeğinde pide ve ayran tüketiminden sonra şikayetlerin başladığı belirlenmiştir. Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, durumu ciddi olan bulunmamaktadır. 29 öğrenciden 23’ü taburcu edilmiş, 6 öğrencimizin müşahade altında tedavisi devam etmektedir. Su ve gıda numuneleri laboratuvar incelemesine gönderilmiş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.”

Pansiyonda kalan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.