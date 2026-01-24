Türkiye bugün; keskin kalemiyle gerçeklerin peşinden koşan Uğur Mumcu’yu, halkın gönlünde taht kuran emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan’ı ve nezaketiyle dünya siyasetine damga vuran İsmail Cem’i anıyor. Farklı yıllarda ama aynı günde aramızdan ayrılan bu üç isim, geride silinmez izler bıraktı.

Uğur Mumcu: Sönmeyen Bir Meşale (24 Ocak 1993)

Araştırmacı gazeteciliğin öncüsü Uğur Mumcu, 33 yıl önce Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikastla katledildi. "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz" sözüyle nesillere ışık tutan Mumcu, her yıl olduğu gibi bugün de karanfil ve mumlarla anılıyor.

Ali Gaffar Okkan: "Gaffar Baba" (24 Ocak 2001)

Diyarbakır’da görev yaparken halkla kurduğu gönül köprüsüyle bir efsaneye dönüşen Ali Gaffar Okkan, 25 yıl önce düzenlenen pusu sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edildi. Diyarbakır sokaklarında adı hala sevgiyle anılan "Gaffar Baba", adaletin ve devlet-millet bütünleşmesinin simgesi oldu.

İsmail Cem (24 Ocak 2007)

Türk dış politikasının "zarif yüzü" eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 19 yıl önce hayatını kaybetti. Sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir entelektüel ve yazar olan Cem, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecindeki vizyoner adımlarıyla hatırlanıyor.