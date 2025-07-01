1. Rafadan Tayfa: Kapadokya

İlk sırada yer alan Rafadan Tayfa: Kapadokya, 1 milyon 684 bin 523 izleyici ile en çok izlenen film oldu. TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi, 2025'te toplamda 2 milyon 277 bin 872 izleyiciye ulaştı ve 386 milyon 263 bin TL hasılat elde etti. Kapadokya'da geçen yeni maceraları konu alan bu yapım, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü.

2. Bir Minecraft Filmi

Bir Minecraft Filmi, aksiyon ve macera türünde izleyicilerle buluştu ve 1 milyon 5 bin 625 kişi tarafından izlendi. Bu film, 224 milyon 546 bin TL gelir elde etti ve dünya çapında popüler olan Minecraft oyununu sinemaya taşıdı. Jared Hess'in yönettiği bu yapım, özellikle genç izleyiciler arasında büyük beğeni topladı.

3. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 709 bin 393 izleyiciyle yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu. İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan’ın başrol oynadığı bu film, 149 milyon 602 bin TL hasılat elde etti. Çocukların sevdiği bu efsanevi dizi, beyaz perdeye taşınarak nostaljik bir başarı yakaladı.

4. ŞamPİYONlar

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin’in başrollerinde olduğu ŞamPİYONlar, 702 bin 622 kişi tarafından izlendi. 106 milyon 932 bin TL'lik hasılat elde eden film, spor ve drama türlerini harmanlayarak izleyicilere keyifli anlar sundu.

5. Kardeş Takımı 2

Kardeş Takımı 2, aksiyon ve komedi unsurlarıyla 660 bin 52 izleyiciyi sinema salonlarına çekti. Bedran Güzel'in yönetmenliğindeki film, 123 milyon 494 bin TL gelir elde etti ve özellikle genç izleyiciler arasında büyük bir ilgi gördü.

6. Kirpi Sonic 3

İnsan biçimindeki kirpi Sonic'in yeni macerası Kirpi Sonic 3, 618 bin 923 kişi tarafından izlendi ve 124 milyon 542 bin TL hasılat elde etti. Jeff Fowler'ın yönettiği bu aksiyon ve macera filmi, serinin hayranları tarafından beğenildi.

7. Kutsal Damacana 5: Zombi

Kutsal Damacana 5: Zombi, Şafak Sezer'in başrolünde olduğu komedi filmi, 561 bin 730 kişiyi sinemaya çekti. 105 milyon TL'lik bir hasılat elde eden film, eğlenceli ve bolca kahkaha dolu bir deneyim sundu.

8. Karantina

Beyza Alkoç’un aynı adlı kitabından uyarlanan Karantina, 514 bin 827 izleyici ile büyük ilgi gördü. Film, 89 milyon 462 bin TL hasılatla sekizinci sırada yer aldı ve özellikle distopik hikayesiyle dikkat çekti.

9. Aşk Sadece Bir An

Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşk Sadece Bir An, 504 bin kişiyi sinema salonlarına çekti ve 92 milyon 314 bin TL hasılat elde etti. Romantik drama severlerin beğenisini kazanan film, aşkın anlamını sorgulayan bir hikayeye sahip.

10. Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip

TRT Çocuk'un sevilen animasyon dizisi Akıllı Tavşan Momonun sinema filmi, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, 480 bin kişiye ulaştı. 87 milyon 104 bin TL'lik gelir elde eden bu film, küçük yaştaki izleyiciler için ideal bir seçenek oldu.

2025'in Yılın İlk Yarı Özeti: Yerli Yapımlar Zirvede

Yerli yapımlar bu yıl sinema salonlarını domine etti. Özellikle çocuklara yönelik animasyonlar ve aile dostu komedi filmleri, büyük bir izleyici kitlesi tarafından tercih edildi. Ayrıca aksiyon ve macera türündeki yerli yapımlar da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Box Office Türkiye verilerine göre, yerli yapımların izleyici sayısındaki artış, Türk sinemasının gücünü ve izleyicilerin yerli içeriklere olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinema dünyasında büyük bir rekabetin yaşandığı bu dönemde, yerli yapımların başarısı, Türk sinemasının geleceği adına umut verici bir tablo çiziyor.