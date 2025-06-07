Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den endişe verici bir açıklama geldi.

Özel, Başkan Zeyrek’in kalbinin 70 dakika boyunca durduğunu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Zeyrek’in hayati fonksiyonlarının yeniden çalıştırıldığı ancak beyin fonksiyonlarının çalışıp çalışmayacağının henüz bilinmediği açıklandı.