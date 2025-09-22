Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki Can Akgeyik hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Polat yönetimindeki 63 SB 035 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Can Akgeyik’in kullandığı 63 SEN 964 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerince Ceylanpınar ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Can Akgeyik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.