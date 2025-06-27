Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım. İzmir'in Aliağa ilçesinde sıradan görünen bir dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacımız kül oldu.

Bir sanayi sitesinde çöp yakmak belki '5 dakikalık bir iş'ti. Ama bedeli, yıllar boyunca büyüttüğümüz ağaçlarımızın yanıp gitmesiyle sonuçlandı. Yangınların çoğu küçük bir dikkatsizlikten çıkıyor. Ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil Vatan'ı korumak hepimizin görevi. Bir defa daha söyleyelim; Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın. Cezası ağır. Daha nasıl anlatabiliriz ki? Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi bir dikkatsizlik sonucu yakmayalım" ifadelerini kullandı.