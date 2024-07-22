İstanbul Sultangazi'de sokakta oynarken aniden yola fırlayan çocuğa, otomobil çarptı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Kaldırımda oyun oynayan çocuk aniden yola fırladı. Bu sırada sokakta seyir halinde olan otomobil sürücüsü, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu. Çocuğun yardımına çevredekiler ve otomobil sürücüsü koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.