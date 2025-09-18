Elazığ'da 5 kişi, araçla yolunu kestikleri 3 kişiyi darbedip, yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’da İki Grup Arasında Silahlı Kavga
Olay, 13 Eylül’de merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak’ta meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, daha önce tartıştıkları 3 kişinin yolunu araçla kesti. Araçtan inen şüpheliler, husumetlilerini darbetti. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu. Şüpheliler, yeniden araçlarına binerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA