Elazığ'da 5 kişi, araçla yolunu kestikleri 3 kişiyi darbedip, yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Eylül’de merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak’ta meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi, daha önce tartıştıkları 3 kişinin yolunu araçla kesti. Araçtan inen şüpheliler, husumetlilerini darbetti. Kavga, çevredeki esnafın araya girmesiyle son buldu. Şüpheliler, yeniden araçlarına binerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.