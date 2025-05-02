Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki yamaç alanda, iş makinesi ile sürdürülen yol ve istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında dün sabah saatlerinde heyelan oldu. Durumu fark eden iş makinesi operatörü ile diğer çalışanlar, bölgeden uzaklaşıp toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, iş makinesi operatörü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüde; heyelanla yol güzergahındaki taş duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığı, yamaçtan hızla kopan toprağın sürüklendiği, çevreyi ise toz bulutu kapladığı yer aldı.

Kaynak: DHA