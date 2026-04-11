Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Selin Bak, 25 yıllık hemşirelik mesleğini sürdürürken, yıllardır içinde taşıdığı yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından tamamladığı romanı, geçen yıl okurla buluştu.

Polisiye türüne olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Bak, özellikle Agatha Christie’nin eserleriyle bu alana yöneldiğini söyledi. “Okuduğumda adeta beynimde havai fişekler patladı” diyen Bak, uzun yıllar polisiye inceleme ve eleştiri yazıları kaleme aldığını ifade etti.

“İlk desteği arkadaşım verdi”

Yazarlık yolculuğuna bir arkadaşının teşvikiyle başladığını anlatan Bak, “Hep başkalarının hikayesini okuyordum. Arkadaşım ‘Neden kendi hikayeni yazmıyorsun?’ dedi. Önce tereddüt ettim ama denedikçe yapabildiğimi gördüm” diye konuştu.

“Sonsuzluk Kapanı” romanında, ölümsüzlük arzusunu insanlara sunmaya çalışan çok uluslu şirketler ve güç ilişkilerini ele aldığını dile getiren Bak, kitabın aynı zamanda vicdan kavramını sorguladığını söyledi.

“Hayallerimin peşinden giderim”

Kitabının yayımlanma sürecinin kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Bak, “Basılacağını öğrendiğim an hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Hayallerimin bana gelmesini beklemem, peşinden giderim” dedi.

Eserinin ödüle layık görülmesiyle büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Bak, “Telefonla arayıp ödül kazandığımı söylediklerinde yürürken çığlık attım. İlk kitapla ödül almak kolay değil” ifadelerini kullandı.

Yoğun ve stresli geçen meslek hayatında edebiyatın kendisi için bir kaçış alanı olduğunu söyleyen Selin Bak, “Hayatımı çok sevdiğim iki işi yaparak sürdürüyorum. Hemşireliği de yazmayı da çok seviyorum” dedi.