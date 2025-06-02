Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde sıkça rastlanan sokakta kıyma çekiminin yasal olmadığını ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı. Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda yapılan kıyma çekim işlemlerine ciddi para cezaları uygulandığını belirtti.

Hijyen Kurallarına Uymayanlara Binlerce Lira Ceza

Manavoğlu’nun açıklamasına göre, ruhsatsız ve yetkisiz olarak kıyma çeken kişilere 21 bin 6 lira idari para cezası kesiliyor. Ayrıca, ortamın hijyen şartlarına uygun olmaması halinde 42 bin 76 lira ek ceza uygulanıyor. Bu cezaların, vatandaşların şikâyetleri üzerine belediyeler ve ilgili bakanlıklar tarafından uygulandığı bildirildi.

Sokakta Kıyma Çekimi Sağlık Riski Taşıyor

Seyyar veya sabit tezgahlarda, sokak aralarında, berber ya da nalbur gibi alakasız meslek gruplarındaki kişiler tarafından yapılan kıyma çekimi işlemlerinin ciddi sağlık riski oluşturduğuna dikkat çeken Manavoğlu, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Uygun olmayan ortamlarda hijyen kurallarına uymadan yapılan işlemlerin, ete hastalık yapıcı mikroorganizmaların bulaşmasına neden olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara Kasap Uyarısı: Kıyma İşlemini Yetkili Yerlerde Yaptırın

Vatandaşların, Kurban Bayramı’nda kestikleri hayvanların etlerini sokak aralarında kıyma çeken kişilere götürmek yerine, ruhsatlı ve denetimli kasap dükkanlarında bu işlemi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, “Depo ve bodrumlarda, aylarca temizlenmemiş makinelerle yapılan işlemler büyük risk taşıyor. Etin işlenmesi, muhafazası ve kıyma haline getirilmesi mutlaka hijyenik koşullarda yapılmalı” dedi.