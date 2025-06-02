Hatay’ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 8’inin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Feci Kaza Sabah Saatlerinde Meydana Geldi

Kaza, sabaha karşı saat 04.00 sularında Antakya-İskenderun kara yolu üzerindeki Kıcı mevkisinde gerçekleşti. Mustafa K. yönetimindeki 80 ABE 159 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Kazada minibüs sürücüsüyle birlikte 24 tarım işçisi yaralandı. Yaralılardan 8’inin Suriyeli olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.