Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hızla büyüyen ticaret hacmi içerisinde önemli bir yer tutan motorlu kara taşıtı ticaretinde; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla düzenleme, denetim ve önleyici tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

'BELGESİZ FAALİYETE E-DEVLET TABANLI İHBAR MODÜLÜ İLE ŞİKAYET MÜMKÜN'

ÖTV oranlarında yapılan düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimlerinin yakından izlendiği belirtilerek, "Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin hayata geçirdiğimiz tüm bu düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amaçlarına yönelik olarak büyük bir kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu kapsamda; yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlarımızın kullanımına sunulan e-Devlet tabanlı ihbar modülü ile yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmelere karşı doğrudan şikayette bulunulması mümkün hale getirilmiştir" denildi.

'İLAN KISITLAMASI İHLALİNE 95 MİLYON 668 BİN TL İDARİ PARA CEZASI'

Açıklamada, pandemi sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı hayata geçirilen düzenlemelere değinilerek, "6 ay- 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması, ilan fiyatı kısıtlaması uygulamaları ile sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçilmiştir. Bu kapsamda, 6 ay- 6 bin kilometre düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye toplam 52 milyon 462 bin TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa toplam 95 milyon 668 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)