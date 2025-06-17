Amaç, Türkiye'nin stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetlerde millî ve yenilikçi çözümler geliştirmesi.

Yapay Zekâ Destekli, Yüksek Performanslı Uygulamalar Geliyor

Çağrı kapsamında geliştirilecek yerli uygulamaların şu özelliklere sahip olması hedefleniyor:

Dijital Egemenlik Vurgusu

Bakan Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum.”

Başvuru Bilgileri

Editör: Uğurcan Bayrakdar