Amaç, Türkiye'nin stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetlerde millî ve yenilikçi çözümler geliştirmesi.

Yapay Zekâ Destekli, Yüksek Performanslı Uygulamalar Geliyor

Çağrı kapsamında geliştirilecek yerli uygulamaların şu özelliklere sahip olması hedefleniyor:

112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre çalışabilme ,

Karbon ayak izi hesaplama özelliği ,

Gerçek zamanlı trafik bilgisi sunma ,

Kullanıcı dostu arayüzler ve yapay zekâ desteği ,

Yüksek performans ve veri güvenliği. “MR artık geleceği okuyor” İçeriği Görüntüle

Dijital Egemenlik Vurgusu

Bakan Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum.”

Başvuru Bilgileri

Başvuru Adresi: rip.sanayi.gov.tr

Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2025

Dijital egemenliğimizi güçlendirmek hedefiyle, harita ve navigasyon uygulamalarında millî çözümleri ileri düzeylere taşıyacağız.



📢 Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında millî çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle 'Harita ve… pic.twitter.com/WWht7wezRC — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 17, 2025