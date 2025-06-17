Amaç, Türkiye'nin stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetlerde millî ve yenilikçi çözümler geliştirmesi.
Yapay Zekâ Destekli, Yüksek Performanslı Uygulamalar Geliyor
Çağrı kapsamında geliştirilecek yerli uygulamaların şu özelliklere sahip olması hedefleniyor:
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112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre çalışabilme,
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Karbon ayak izi hesaplama özelliği,
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Gerçek zamanlı trafik bilgisi sunma,
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Kullanıcı dostu arayüzler ve yapay zekâ desteği,
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Yüksek performans ve veri güvenliği.
Dijital Egemenlik Vurgusu
Bakan Kacır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum.”
Başvuru Bilgileri
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Başvuru Adresi: rip.sanayi.gov.tr
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Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2025
Dijital egemenliğimizi güçlendirmek hedefiyle, harita ve navigasyon uygulamalarında millî çözümleri ileri düzeylere taşıyacağız.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 17, 2025
📢 Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında millî çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle 'Harita ve… pic.twitter.com/WWht7wezRC