Ankara’da Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı için başvuru sürecini başlatıyor. Kurbanlık satışı yapmak isteyen besiciler, 16-22 Nisan tarihleri arasında gerekli belgelerle başvuruda bulunabilecek.

Vatandaşların ve satıcıların bayram sürecini daha düzenli ve güvenli geçirebilmesi amacıyla hazırlanan alanda, toplam 300 çadır kapasitesi planlandı. Başvurular, mesai saatleri içerisinde Yenimahalle Merkez Zabıta Karakol Amirliği’ne yapılacak.

Başvuru yapacak besicilerden dilekçe, kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu ve aşı kayıtları istenecek. Küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, büyükbaş hayvanlar için ise pasaport ve kulak küpe numaralarının listesi de başvuru evrakları arasında yer alıyor. Son başvuru tarihi ise 22 Nisan saat 16.00 olarak açıklandı.

Başvuruların ardından çadır yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da Yenimahalle Kapalı Pazar Alanı’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar aynı gün belediyenin resmi internet sitesinden ve zabıta karakolundan ilan edilecek.

Öte yandan, kura sürecinin tamamlanmasının ardından 28 Nisan itibarıyla çadırların kurulacağı ve kurbanlık hayvanların alana giriş yapacağı bildirildi.