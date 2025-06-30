Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından Yunanistan hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle kabineden istifa edenlerin yerine atanan isimler yemin ederek görevlerine başladı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın huzurunda, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla kabinede göreve yeni başlayacak kişiler için yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, EPPO'nun başlattığı yolsuzluk soruşturması nedeniyle kabineden istifa eden bir bakan ve üç bakan yardımcısının yerine Başbakan Miçotakis'in görevlendirdiği dört kişi yemin ederek işbaşı yaptı. Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Haris Theoharis oldu. Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcılığı görevini Yannis Andrianos üstlenirken, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcılığı’na Hristos Dermencopulos getirildi.