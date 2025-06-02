Çankaya Belediyesi, yaz ayının gelmesiyle birlikte ilçedeki vatandaşlar eğlensin diye haziran ayında dolu dolu bir programla eğlendirecek. Etkinlikte sergi, tiyatro oyunu, konser, belgesel gönderimi gibi faaliyetlerle ilçe sakinleri eğlenecek.

"Tüm etkinlikler ücretsiz"

Çankaya Belediyesinin konuya ilişkin ifadeleri şöyle:“Yaz”ı #çankayakültürsanat’la Karşılıyoruz! Haziran ayı boyunca: Sergi Tiyatro Oyunu Konser Belgesel Gösterimi Dünya Müzik Günü Etkinlikleriyle dolu dolu bir program sanatseverleri bekliyor. Tüm etkinlikler, ücretsizdir." denildi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Kimdir?

Hüseyin Can Güner, 1993 yılında Ankara'da doğmuş bir avukat ve siyasetçidir. 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Çankaya Belediye Başkanı seçilmiştir

Eğitim ve Mesleki Kariyer

Güner, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Ayrıca, İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Siyasi Kariyer

Siyasi hayatına 2012 yılında CHP'ye üye olarak başlayan Güner, Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonu'nda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolu'nda aktif görevler üstlenmiştir. 2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı, 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonu üyeliği yapmıştır. 2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev almış, 2020-2023 yılları arasında ise CHP'yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

2023 yılında Ankara 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Güner, aynı yılın Kasım ayında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi Üyesi seçilmişti.