Başkan Yavaş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Lozan Antlaşması’na ilişkin şu sözlerine yer verdi:

“Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını bildiren bir belgedir.”

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“Lozan Antlaşması, bir milletin teslimiyete boyun eğmeyip iradesiyle tarih yazdığı bir dönüm noktasıdır.

Dayatmalara karşı kazanılan bu büyük zafer, bağımsızlık mücadelemizin hukuki temeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur.

Lozan’ın 102. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere bu destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Lozan Barış Antlaşması Nedir?

Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu’na dayatılan Sevr Antlaşması’nı geçersiz kılan bu belge, yeni Türk devletinin sınırlarını ve egemenliğini güvence altına almıştır.

Mansur Yavaş’tan Tarihi Vurgular

Mansur Yavaş’ın mesajı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yavaş’ın özellikle "Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu" vurgusu, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak destek gördü.

“Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını bildiren bir belgedir.”

– Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Lozan Antlaşması, bir milletin teslimiyete boyun eğmeyip iradesiyle tarih yazdığı… pic.twitter.com/UG4d6GB0PF — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 24, 2025