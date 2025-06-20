Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşme ardından Yavaş ve Özdağ basın açıklaması yaptı.

Yavaş ve Özdağ, ABB'de yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Mansur Yavaş, tahliye edilen Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdağ ise tutuklu bulunduğu sürede hem kendisinin hem de ailesinin yanında olan Yavaş'a teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin soruya Yavaş, bir avukatın Adalet Bakanlığından izin alınmadan işleme tabi tutulmasının hukuki bir hata olduğunu belirtti.

Avukatların her halükarda müvekkillerini savunmak zorunda olduklarını belirten Yavaş, "Avukatının tutuklanması demek şu anda yapılan yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Derhal vazgeçilmelidir." diye konuştu.

Özdağ ise daha önce avukatlara yönelik bir tutuklamayı hatırlamadığını dile getirerek, Türkiye'nin hukuk anlamında olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.

Ümit Özdağ Neden tutuklanmıştı?

21 Ocak 2025’te İstanbul'da, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama gerekçesi olarak, 2024'te Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara ait ev ve iş yerlerine yönelik saldırılar sırasında yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gösterildi; savcılık, bu söylemlerin kamuoyunda düşmanlık duygusu yaratmaya yönelik olduğunu iddia etti. Ayrıca, 19 Ocak 2025’te Antalya’daki parti toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı; bu da tutuklamanın gerekçeleri arasında yer aldı.