İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da şüphelileri arasında yer aldığı yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek" ile "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamaların yöneltildiği dosya kapsamında gözaltına alınan yeni isimler adliyeye sevk edildi.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve bazı üst düzey isimler, örgütlü şekilde yolsuzluk faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada adı geçen tüm şüpheliler hakkında kapsamlı bir delil incelemesi yürütmeye devam ediyor.