Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’deki kurultay sürecine ilişkin tepki gösterdi. Yavaş, “ Bu davalar halkın gerçek sorunlarını perdeleyemez” dedi ve “birlik” çağrısı yaptı.

Yavaş, kurultay davalarının adalet duygusunu zedelediğini belirterek, ekonomik kriz ve adalet sistemindeki çürümenin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Yeni Bir İktidara İhtiyaç Var”

Açıklamasında Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullara ve adalet sistemine değinen Yavaş, bu sorunların yalnızca CHP’nin değil, tüm muhalefetin ve halkın ortak meselesi olduğunu vurguladı.

“Çünkü bu düzen yalnızca bizi değil hakkı, hukuku, ekmeği savunan herkesi hedef alıyor. Bu nedenle tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır.” diyerek birlik olma çağrısını yaptı.