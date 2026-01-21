ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI hakkında ortaya atılan son finansal raporlar tek loji dünyasında deprem etkisi yarattı. İddialara göre şirket, devasa işletme maliyetleri nedeniyle 2027 yılına kadar iflasın eşiğine gelebilir.

Yapay zeka yarışında liderlik elinde tutan OpenAI, tarihinin en büyük sınavıyla karşı karşıya. 21 Ocak 2026 tarihli son analizlere göre, şirketin gelir-gider dengesi sürdülebilir bir modelden hızla uzaklaşıyor.

Harcama Hızı Gelirleri Gölgede Bırakıyor

OpenAI’ın finansal tabloları üzerine yapılan son incelemeler, şirketin her geçen gün daha derin bir zarara gömüldüğünü gösteriyor. İşte krizin perde arkasındaki temel nedenler:

Günlük 15 Milyon Dolarlık Fatura: GPT-5 ve Sora gibi gelişmiş modellerin çalıştırılması için gereken işlemci gücü ve elektrik maliyetleri günlük 15 milyon doları aşmış durumda.

Yıllık Zarar Beklentisi: 2026 yılı sonunda şirketin toplam zararının 14 milyar doları bulabileceği öngörülüyor.

"18 Ay" Senaryosu: Analistler, mevcut nakit akışının bu hızla devam etmesi durumunda şirketin 18 ay içinde ciddi bir likidite krizi yaşayacağını ve "iflas" ya da "mecburi satış" seçenekleriyle baş başa kalacağını belirtiyor.

Microsoft Kurtarıcı mı, Yoksa Yeni Sahibi mi Olacak?

Sektör temsilcileri, OpenAI’ın bu mali dar boğazdan çıkışının ancak devasa bir yatırım turuyla mümkün olabileceğini savunuyor. Eğer beklenen 100 milyar dolarlık yeni finansman sağlanamazsa, şirketin en büyük ortağı olan Microsoft’un OpenAI'ı tamamen bünyesine katabileceği konuşuluyor.

Sam Altman: "Gelecek İçin Harcamak Zorundayız"

Eleştirilere rağmen CEO Sam Altman, "Genel Yapay Zeka" (AGI) hedefine ulaşmak için bu harcamaların kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Ancak piyasa uzmanları, "sınırsız yakıt" döneminin bittiği ve yapay zeka şirketlerinin artık kâr etmeye başlaması gerektiği konusunda hemfikir.