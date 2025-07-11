Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman ve arazi yangınlarına yönelik müdahale sürecine, Ülkü Ocakları da sahada destek sağlayan sivil yapılar arasında yer aldı. İstanbul, Kocaeli ve Osmaniye başta olmak üzere çeşitli illerde çıkan yangınların ardından, Ülkü Ocakları teşkilatları ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarda bulundu.

İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen yangınlara müdahale sürecinde İstanbul İl Başkanlığı, itfaiye ve AFAD ekipleriyle eşgüdüm içinde hareket ederek söndürme, soğutma ve bölge halkına yönelik yardım faaliyetlerine destek verdi. Kocaeli’de, özellikle Derince ilçesinde etkili olan yangınlara ilişkin olarak Kocaeli İl Başkanlığı sahada yer alarak ekiplerin çalışmalarına katkı sundu. Yangın sonrası bölgede yapılan soğutma çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma süreçlerinde de aktif rol oynandı.

Benzer şekilde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşanan yangınlar sonrasında, Ülkü Ocakları Düziçi İlçe Başkanlığı, olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek yerel yönetim ve devlet kurumlarıyla iş birliği içinde çeşitli destek faaliyetleri yürüttü. Ülkü Ocakları yetkilileri, bundan sonraki süreçte de doğal afetlerde kamu kurumlarının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.