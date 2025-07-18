Ankara’da yabancılara satılan konut sayısı 2025 yılının ilk dört ayında geçen yıla göre %12,9 artış gösterdi. Başkentte bu dönemde 192 konut yabancı yatırımcılara satıldı. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin gibi geleneksel yabancı yatırımcıların tercih ettiği illerde konut satışlarında düşüş yaşanırken, Ankara ile birlikte Sakarya ve İzmir gibi şehirlerde artış dikkat çekiyor.

Ankara’nın gelişen altyapısı, güvenli yaşam ortamı ve başkent olmasının avantajları yabancıların ilgisini artırırken, Sakarya’da da %20,7 oranında artışla 99 konut satışı gerçekleşti. Muğla ise 108 konutla geçen yılki seviyesini korudu.

Türkiye genelinde yabancılara konut satışları ise 2025’in ilk dört ayında bir önceki yıla göre %13,5 azalarak 6 bin 18 adet olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, yabancı yatırımcıların konut alımlarında başkent Ankara’nın önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkacağını ifade ediyor.