Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretse de, akşam saatlerinden itibaren başlayan ani sıcaklık düşüşü, Ardahanlıları adeta kışa hazırlıksız yakalıyor. Özellikle yaylalarda yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, bu sıra dışı hava koşullarından olumsuz etkileniyor.

Bülbülan Yaylası’nda Yaz Ortasında Soba Yakılıyor

Rakımı 2 bin 550 metre olan Bülbülan Yaylası’nda yaşayan vatandaşlar, temmuz ayının ortasında dahi soba yakmak zorunda kalıyor. Yayla sakinlerinden Ahmet Ergün, hava sıcaklıklarının bu yıl mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini belirterek şunları söyledi:

“Temmuz ayında soba yakmak gerçekten alışılmadık bir durum ama burada mecburuz. Akşamları hava öyle bir soğuyor ki, sanki sonbahar değil kış gelmiş gibi. Eğer bu şekilde devam ederse, eylül ayı gelmeden kar yağışıyla karşılaşabiliriz. Soğuk nedeniyle hayvanların meraya çıkma süreleri de kısaldı. Bu da süt ve et veriminde düşüşe yol açıyor.”

Soğuk Hava Hayvancılığı da Vuruyor

Yaylalarda geçimlerini hayvancılık ve kasaplıkla sağlayan köylüler, yaz ortasında yaşanan bu sert hava koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor. Sıcaklık düşüşü, hem hayvan sağlığını hem de üretimi olumsuz etkiliyor. Meraya çıkamayan hayvanlar yeterince otlanamıyor, bu da süt ve et üretiminde düşüşe neden oluyor.

Ardahan’da Yaz Mevsimi Kış Gibi Geçiyor

Türkiye’nin doğu kesimlerinde yer alan ve sert karasal iklimin hâkim olduğu Ardahan’da, hava şartları her yıl sürprizler yaratmaya devam ediyor. Temmuz ayında gece sıcaklıklarının 0 dereceye kadar inmesi, bölge halkını şimdiden kış hazırlıklarına yönlendirmiş durumda.