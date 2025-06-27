Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni bir özelliği daha devreye alacağını duyurdu.

Yeni gelen “Mesaj Özetleme” özelliği sayesinde, okumadığınız uzun mesajlar sizin yerinize özetleniyor. Özellikle grup sohbetlerinde veya kalabalık yazışmalarda kaybolanlar için bu özellik adeta hayat kurtarıcı olacak gibi duruyor.

Özellik Ne Zaman Gelecek!

Şu anda sadece test sürecinde olan özellik, Meta’nın planlamasına göre 2025 yılı sonuna kadar farklı ülke ve dillere yayılacak. WhatsApp yetkilileri, Türkçe desteğin de ekleneceğini belirtti. Özelliğin dünya çapında sunulacağı tarih netleştiğinde, Android ve iOS kullanıcılarına bir güncelleme ile iletilecek.