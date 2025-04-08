Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenledi. Saat 23.00 civarında sona eren konserin ardından, korodakiler, KKTC’deki konseri sırasında rahatsızlanıp hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı. Bu esnada, koroda arka sıralarda bulunan korist Mehmet Gündoğdu, aniden yere yığıldı. Gündoğdu'ya ilk müdahaleyi, aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan korodaki doktoru Şükrü Yenice yaptı. Yenice, hemen kalp masajına başlayarak, Gündoğdu'nun duran kalbini tekrar çalıştırmayı başardı. Olayın hemen ardından, Gündoğdu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gerekli tedavi ve müdahaleler yapıldıktan sonra, bir süre gözetim altında tutulan Gündoğdu, taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

Mehmet Gündoğdu'nun, Nazilli Sümerbank Fabrikası’ndan emekli olduğu ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu’nda hem korist hem de solist olarak görev yaptığı öğrenildi. Aynı zamanda saz ekibinde de yer alan Gündoğdu’nun, Volkan Konak’a büyük bir hayranlık duyduğu ve onun şarkılarını seslendirmeyi çok sevdiği ifade edildi.