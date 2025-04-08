İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman'ın Ömerhacılı köyündeki 1. derece arkeolojik sit alanı Kuşkalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İ.Y, H.Ç, M.P, B.S, H.B, Y.C ve L.D'yi sit alanı bölgesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan aramada jeneratör, yılan kamera, su pompası, güneş enerjili projektör lamba, 3 el feneri, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre su hortumu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürüyor.
Kaynak: AA