Rekabet Kurumu, Visa ve Mastercard hakkında Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki iş yerlerine hizmet vermesini engelledikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, dünyanın en büyük kartlı ödeme sistemleri arasında yer alan Mastercard ve Visa hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Gerekçe ise Türkiye merkezli ödeme kuruluşlarının, yurt dışındaki iş yerlerine hizmet sunmasının bu iki dev şirket tarafından çeşitli yollarla engellendiği iddiası.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının yurt dışındaki iş yerlerine sanal POS, ödeme geçidi veya benzeri hizmetler sunmasını kısıtladığı yönündeki şikayetlerin ciddi bulunduğu ve rekabetin kısıtlanıp kısıtlanmadığının araştırılacağı belirtildi.