Sonsöz Gazetesi'nden Umut Karakülah'ın haberine göre, Yenimahalle Şentepe’de Temsil Caddesi ile 1709. Sokak kesişimi kavşağında Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana yolda açılan ve çöken çukur mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Özellikle iki ayrı yokuşun tam birleşme noktasındaki yerde oluşan çukur, kısa bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince doldurulmuş ve kapatılmıştı. Ancak bir gün sorasında yapılan bu geçici dolgu çöktü ve çukur yeniden oluştu. Yolun üstün kısmında hızlı bir şekilde gelen araçlar son anda çukur etrafına konulan dubalar sayesinde oluşan durumu görerek yavaşlayarak kaza yapmaktan adeta sonda kurtulabiliyor.

Konuya ilişkin görüşlerini bildiren mahalle sakinleri, açılan bu çukura ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca başvuruda bulunduklarını ancak bir çözüme ulaşamadıklarını belirttiler. Sadece mahalle sakinlerinin değil esnafların da oluşan bu durumda mustarip olduğu ve trafiğin yoğun olduğu bölgede bir an önce açılan bu çukurun kapatılarak yolun ivedilikle eski haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.