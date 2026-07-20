Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi çevresindeki ormanlık alanla ilgili çevre kirliliği iddiası gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, kampüs yakınında devam eden yurt inşaatından çıkan hafriyat ve inşaat atıklarının ormanlık alana bırakıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre, inşaat çalışmalarından geriye kalan moloz ve çeşitli atıklar ormanlık alana dökülerek çevrenin kirletilmesine neden oluyor. Doğal yaşam alanında oluştuğu belirtilen kirlilik, bölgeyi kullanan vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nin önemli bir bölümünü ormanlık alanların oluşturduğu bilinirken, bölgede yaşayan canlıların doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Vatandaşlar, ormanlık alana hafriyat ve inşaat atığı dökülmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, ilgili kurumların bölgede inceleme ve denetim yapmasını istedi.