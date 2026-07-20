Son günlerde Türkiye'nin çeşitli kentlerinden paylaşılan çekirge görüntülerine Ankara da eklendi. Başkentin Çayyolu semtinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, cam kavanozun içine alınan büyük bir çekirge yer aldı. Paylaşımda, "Sizin şehirlerde durum nedir? Ankara'da çok var" ifadeleri kullanılırken, çok sayıda kullanıcı da yorumlarda benzer görüntülerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Gönderinin altına yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar çekirgelerin evlerine girdiğini, bazıları ise son günlerde sayılarında artış gözlemlediklerini öne sürdü. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Uzmanlar, yaz aylarında sıcaklıkların artması ve kurak hava koşullarının bazı çekirge türlerinin daha sık görülmesine neden olabileceğini belirtiyor. Öte yandan, Ankara'da görülen çekirgelerle ilgili yetkili kurumlardan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, çekirgelerin başkentte de görülmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar arasında merak konusu oldu.