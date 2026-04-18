Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tutuklanan isimler arasında Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da yer aldı. Abakarov’un anne ve babası ile bazı şüphelilerin yakınları ise “suç delillerini yok etme ve gizleme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında 14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan bir şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için girişim başlatıldı.

Dosyada dikkat çeken bir diğer gelişme ise “delilleri yok etme” suçlamasıyla tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunması oldu. Ayrıca, daraltılmış baz çalışmalarıyla Doku ile son temas kurduğu belirlenen bir şüpheli de “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Öte yandan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında “delil karartma” iddiasıyla işlem başlatıldı. Sonel, Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a sevk edildi.

Soruşturma kapsamında bir diğer dikkat çeken gelişme ise hastane kayıtlarıyla ilgili oldu. Gülistan Doku’nun kayıtlarının silindiği iddiası üzerine dönemin başhekimi Çağdaş Özdemir de gözaltına alındı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, bazı şüpheliler hakkındaki işlemlerin devam ettiği bildirildi. Gülistan Doku dosyasında yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sürecin daha da derinleşmesi bekleniyor.