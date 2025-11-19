Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) nefret suçu mağduru transları anmak amacıyla pankart asan öğrencilere bugün Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından müdahale edildi. Öğrencilerin aktarımına göre arbede sırasında ÖGB görevlileri bir öğrenciyi sert şekilde yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin kafatasında kırık tespit edildi.

Öğrenciler, yaşanan olayı “saldırı” olarak nitelendirirken, bunun yalnızca hedef alınan arkadaşlarına yönelik değil, kampüsteki özgürlük ve eşitlik mücadelesine dönük bir baskı girişimi olduğunu savundu. “Şiddetin ve baskının normalleşmesine izin vermeyeceğiz” diyen öğrenciler, yaralanan arkadaşlarının sağlık durumunun takip edildiğini belirtti.

Öğrenciler ayrıca, saldırıya karışan güvenlik görevlilerinin hesap vermesi ve kampüste güvenliğin sağlanması için sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Üniversite yönetiminden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.