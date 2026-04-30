Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’da 12 Nisan 2024’te yaşanan teleferik kazasına ilişkin yayımlanan videonun o güne ait olmadığını belirtti. Videoda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kendisinin teknede bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başarır, 12 Nisan günü kazanın yaşandığı bölgede sabahladıklarını vurguladı. O güne ait tüm kanıtların hem sosyal medyada hem de televizyonlarda yer aldığını söyledi. Algı yapıldığını savunan Başarır, paylaşımında sert ifadeler kullanarak, “Alçaklar! Yalancılar! İftiracılar! Şerefsizler! Haysiyetsizler! Zorbalar!” dedi.