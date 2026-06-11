Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yergömü Köyü'nde etkili olan sağanak yağış, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları sular altında bıraktı. Yağış sonrası çadırların içi suyla dolarken, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu aileler zor anlar yaşadı.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, çadırların çevresinin tamamen suyla kaplandığı ve işçilerin eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan durum, mevsimlik tarım işçilerinin barınma koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Valiliği, Haymana Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Tanal, Cumhurbaşkanlığı'nın Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi'ni hatırlatarak, mağduriyetin derhal giderilmesi ve işçilerin barınma ile temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Üretimin önemli bir yükünü üstlenen mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililerin bölgede çalışma başlatması bekleniyor.