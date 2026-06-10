Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda her sabah yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkarıyor. Özellikle İvedik ile Bağlum arasında oluşan uzun araç kuyrukları, dört şeritli yolda binlerce vatandaşın saatlerce trafikte kalmasına neden oluyor.

Sosyal medyada tepki gösteren bir vatandaş, sorunun çözümünün aslında hazır olduğunu belirterek, altyapısı yıllar önce tamamlanan yeni protokol yolunun yalnızca asfaltlanmayı beklediğini ifade etti. Vatandaş, Otonomi, Saray, Pursaklar, Bağlum ve Anadolu Bulvarı bağlantısını sağlayacak güzergâhın hizmete açılmasının bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını savundu.

Her gün aynı yoğunluğu yaşadıklarını belirten sürücüler ise yetkililere çağrıda bulunarak, tamamlanmayı bekleyen yolun bir an önce hizmete açılmasını istedi.