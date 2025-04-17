Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır. Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara güvenmesi gerektiği vurgulanarak, asılsız haberlerin dikkate alınmaması istendi.