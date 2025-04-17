Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir Belediyespor, Avrupa Hokey Federasyonu tarafından 18-21 Nisan'da Konya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange-1 müsabakalarına katılacak.

Hokey sporunu Türkiye'de markalaştırmayı amaçlayan Nevşehir Belediyespor, başantrenör Mahmut Yunus Cengiz'in yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şampiyonluk kupasını kente getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türk hokeyinin çok hızlı geliştiğini kaydeden Arı, "Bu hafta Türk hokeyi adına gurur verici bir hafta diyebilirim. Nevşehir Belediyespor olarak hokey branşıyla ilimizi profesyonel manada en üst seviyedeki ligde temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl itibarıyla başarılarına şahitlik ettiğimiz hokey takımımızın inşallah bu başarıları ilerleyerek devam edecek. Takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum ve Avrupa şampiyonluğu bekliyorum." ifadelerini kullandı.