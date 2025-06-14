Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Rafet Eren, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kan bağışının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Kanın yapay olarak üretilemeyen tek tedavi kaynağı olduğuna dikkat çeken Eren, her gönüllü bağışın üç hayat kurtarabileceğini söyledi.

“Bazı hastalar için kan, yaşamın tek yolu”

Prof. Dr. Eren, özellikle lösemi, lenfoma, hemofili ve talasemi gibi hastalıklarla mücadele eden kişilerin düzenli olarak kan ve trombosit desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bazı hastalar için kan, sadece tedavi değil; yaşamı sürdürebilmenin tek yoludur” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yılda yaklaşık 118,5 milyon ünite kan bağışı yapıldığını hatırlatan Eren, bu miktarın küresel ölçekte milyonlarca hastanın hayatı için kritik olduğunu söyledi.

“14 Haziran hem farkındalık hem teşekkür günüdür”

Eren, 14 Haziran’ın, ABO kan grubu sistemini keşfeden Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günüanısına Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olarak kutlandığını belirtti. Bu özel günün, hem gönüllü bağışçıları onurlandırmak hem de toplumda kalıcı farkındalık oluşturmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kan ihtiyacında Kızılay kritik rol oynuyor

Prof. Dr. Eren, Türk Kızılay'ın 2023 yılında ülke genelindeki kan ihtiyacının yüzde 87’sini karşıladığını ifade ederek, Kızılay’ın güçlü organizasyonu sayesinde hastanelere her gün binlerce ünite kan ulaştırıldığını belirtti. Ancak sürdürülebilir bir sistem için gönüllü ve düzenli bağış oranlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

“Bir gün sizin de kana ihtiyacınız olabilir”

Kan bağışında bulunmak için bazı sağlık kriterlerinin karşılanması gerektiğini hatırlatan Eren, şu bilgileri paylaştı:

Bağışçıların 18-65 yaş aralığında ve en az 50 kilogram ağırlığında olması gerekiyor. Doğa Koleji'nden öğrencilere küçük tavsiyeler İçeriği Görüntüle

İlk kez kan verecek kişilerin 61 yaşından gün almamış olması şart.

Düzenli bağışçılar, hekim onayı ile 70 yaşına kadar yılda en fazla bir kez kan verebilir.

Prof. Dr. Eren, DSÖ’nün bu yılki sloganı olan “Kan verin, umut verin: Birlikte hayat kurtarıyoruz” temasına da dikkat çekerek, “Kan bağışı sadece birkaç dakika süren bir işlem ama sonuçları bir ömre bedeldir. Tüm vatandaşlarımızı gönüllü ve düzenli bağışçı olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir” ifadelerini kullandı.