Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözümün Anahtarı: Eşit Egemen İki Devlet” paneline gönderdiği video mesajda, Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki tutumunu net ifadelerle ortaya koydu. Altun, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile uluslararası statüsünün tanınması gereklidir. Türkiye, iki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde savunmaktadır” dedi.

“Kıbrıs Meselesi Türkiye İçin Milli Bir Davadır”

Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin Türkiye için yalnızca bir dış politika başlığı olmadığını belirterek, bunun milli bir mesele ve kardeşlik bağı olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türklerinin geçmişte Rum kesiminin ENOSİS hedefi ve etnik temizlik politikaları nedeniyle büyük acılar yaşadığını hatırlattı. Türkiye’nin bu baskılara karşı 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı ile barış ve güvenliği sağladığını ifade etti.

Rum Tarafı Barış Fırsatlarını Hep Geri Çevirdi

Altun, yıllar içinde Kıbrıs Türk tarafının tüm federasyon temelli çözüm girişimlerine olumlu yaklaştığını, ancak Rum kesiminin uzlaşmaz tutumuyla barışa sırt çevirdiğini söyledi. 2004 yılında Annan Planı’na Türk tarafının %65 oranında destek vermesine rağmen, Rumların %76 oranında reddettiğini ve buna rağmen AB üyeliğine alındığını hatırlatan Altun, bu durumun barış çabalarını ödüllendirmek yerine cezalandırdığını dile getirdi.

“KKTC’nin Tanınması İçin Çağrımızı Sürdüreceğiz”

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77. Genel Kurulu’nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısının altını çizdi. Erdoğan’ın 3 Mayıs 2025’te KKTC’ye yaptığı ziyaretin de bu kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirten Altun, aynı ziyarette açılan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve egemenliğinin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye’nin KKTC’ye Desteği Her Alanda Sürüyor

Türkiye’nin teknoloji, diplomasi ve kültürel iş birlikleriyle KKTC’ye desteğini artırarak sürdürdüğünü belirten Altun, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesini bu yaklaşımın bir yansıması olarak gösterdi. 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde Budapeşte’de yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Altun, Türkiye’nin KKTC’nin haklı davasını kendi davası olarak gördüğünü ve bu yolda tüm desteği vermeye devam edeceğini belirterek mesajını tamamladı.