Amasya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya çevre yolunun yol ayrımında yaşandı. Tokat istikametine seyir halindeki 43 yaşındaki Tuğba G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Tuğba G. ile birlikte araçta bulunan Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve 13 yaşındaki Azra Cemre G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.